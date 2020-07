Nuovi fiori e arredi per le rotonde di Scandicci

Fiori colorati, arbusti fioriti e nuovo arredo a verde il prossimo autunno nelle rotonde di dieci incroci cittadini. L’ufficio Ambiente e Verde pubblico del Comune di Scandicci ha definito a fine luglio 2020 il piano di riqualificazione degli arredi interni alle rotatorie delle intersezioni tra le vie Masaccio e Fanfani, Ciliegi e Fanfani, Ciliegi e Unità d’Italia, Sette Regole e Don Perosi, Darwin e 2 Giugno, Pantano, Botteghino e Merlin, Nazioni Unite e Primo Maggio, mentre per l’incrocio Turri Francoforte sull’Oder viene sistemato l’arredo sopra la seduta e in piazza Cioppi un’aiuola interna alla viabilità. Per quanto riguarda la rotonda di via Nazioni Unite, in cui l’arredo è già presente, sarà mantenuto e valorizzato l’elemento interno a forma di doppia vela in acciaio corten, e al tempo stesso saranno riqualificate le presenze vegetali. La scelta dell’ufficio Ambiente e Verde pubblico del Comune è stata quella di favorire specie fiorite ad alta resistenza, tra cui begonie, lavanda, cortaderia selloana rosea (in foto), piracanta, rosmarino, pennisetum, cotinus, oleandri, festuca glauca, agave.

“Portiamo i colori all’ingresso della città e nei quartieri di Scandicci – dice l’assessora all’Ambiente e al Verde pubblico Barbara Lombardini – metteremo all’interno delle rotonde arbusti fioriti e macchia mediterranea, con timbri cromatici e fragranze a noi comuni ma al tempo stesso evocativi. Pianteremo specie resistenti che richiedono poca acqua, anche per un risparmio idrico e di manutenzione. Il nostro ufficio Verde ha lavorato ad un piano che riqualifica le rotonde agli incroci che i cittadini incontrano quando escono dalle arterie regionali e nazionali Fi Pi Li e A1 per raggiungere i nostri quartieri cittadini e la nostra zona produttiva, e lo ha fatto mettendo il massimo impegno per rendere bello l'arrivo a Scandicci. Al tempo stesso con le rotonde di via Fanfani e via dei Ciliegi coloriamo e portiamo essenze nel centro di Vingone, uno dei nostri quartieri più popolati che proprio grazie al verde ha visto migliorare in pochi anni il proprio aspetto e la qualità di vita delle persone che ci abitano”.