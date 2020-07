Parcheggi gratis ad agosto a Volterra per i turisti che soggiornano

L'Amministrazione Comunale di Volterra ha deciso di consentire la fruizione gratuita degli stalli blu dal 1 agosto 2020 fino al 31 agosto 2020 per i turisti che soggiorneranno nelle strutture ricettive collocate sul territorio comunale.

I turisti soggiornanti dovranno esporre, all'interno della vettura, l'elemento identificativo che verrà rilasciato loro dalla struttura ricettiva che li ospita. I titolari delle attività ricettive potranno ritirare l'elemento identificativo presso l'ufficio turistico del Comune di Volterra (info@volterratur.it oppure telefonando al 0588/86099).

E' stata, inoltre, estesa la fruizione gratuita di tutti gli stalli blu, dal 1 agosto al 31 agosto, dalle ore 18.00 per tutti i cittadini e per i turisti non soggiornanti. Queste misure sono state adottate con l'intento di promuovere il turismo e di dare risposta alle necessità di cittadini, lavoratori e categorie economiche.

Per decongestionare le soste selvagge in piazza Martiri e lungo il viale dei Ponti, il parcheggio della Dogana Srl, dal 1 agosto 2020 fino al 31 agosto 2020, consentirà la sosta alla tariffa di 1.50€ per tutta la fascia oraria dalle ore 20 alle ore 22 e alla tariffa di un solo euro per tutta la fascia oraria dalle ore 22 alle ore 05 del giorno successivo.

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio stampa