Ponte Buggianese, agevolazioni TARI alle utenze non domestiche

L’Amministrazione Comunale di Ponte Buggianese comunica che a partire dalla data odierna sarà possibile presentare la domanda per la concessione di agevolazioni sul pagamento del tributo dei rifiuti per l’anno 2020 per le utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche (aziende, negozi ed attività produttive) che sono state interessate da provvedimenti governativi, regionali e comunali per emergenza COVID-19, potranno presentare domanda utilizzando l’apposita modulistica disponibile a breve sul sito internet del Comune. Tali utenze usufruiranno di una riduzione del 40% della parte variabile di tutto l’anno per quelle che hanno avuto la chiusura obbligatoria per DPCM, mentre coloro che hanno optato per la chiusura facoltativa beneficeranno di una riduzione della parte variabile del 25%.

Per consentire l’erogazione di questi benefici, comprendendo anche chi ha effettuato la chiusura facoltativa, abbiamo ampliato nel consiglio comunale del 30.07.2020, la dotazione del Fondo Agevolazioni TARI da € 40.000,00 ad € 80.000,00. Si sottolinea che queste riduzioni sono esclusivamente finanziate dalle casse comunali e non saranno messe a carico degli altri cittadini.

La volontà politica dell’Amministrazione Comunale è quello del supporto alle aziende, proprio per questo la scelta di optare per una riduzione del 40% sulla parte variabile ha incrementato mediamente del 20% quanto da noi previsto in una prima fase con l’esclusione del tributo durante il lockdown. La validità di questa scelta è dimostrata dal fatto che le somme saranno ridotte alle utenze in una misura superiore del 60% della parte variabile rispetto ai parametri minimi fissati da ARERA (Autorità Regolatoria Reti Ambiente).

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’Ufficio Tributi nei giorni di martedi e venerdi dalle ore 09.00 alle ore 13.00 ai numeri 0572-932138/932104/932131 oppure inviando una mail a: tributi@comune.ponte-buggianese.pt.it.

Fonte: Ufficio Stampa