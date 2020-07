Rapinato mentre passeggiava alle Cascine di notte

Stava passeggiando alle Cascine, in viale Lincoln, quando è stato avvicinato da uno sconosciuto, descritto come un uomo di colore, che gli avrebbe chiesto una sigaretta. A quel punto è stato colpito alle spalle, finendo a terra, minacciato con un coltello e poi rapinato dell'Iphone. La vittima è un 46enne. L'episodio è avvenuto intorno alla mezzanotte. Sulla vicenda indaga la polizia. In suo soccorso sarebbe intervenuto un altro passante, richiamato dalle grida, mentre l'aggressore è fuggito in bicicletta. Il 46enne è stato portato in ospedale.