Rissa in centro a Figline con coltelli e attrezzi da palestra: 3 feriti

Mercoledì scorso, intorno alle 20, nel pieno centro di Figline si è scatenata una rissa che ha provocato 3 feriti. Sul posto, dopo diverse segnalazioni, sono intervenuti i militari della compagnia di Figline Valdarno, che hanno identificato cinque persone. Per ciascuno sono al vaglio le rispettive responsabilità.

Lo scontro tra i cinque, tra cui una donna, tutti di nazionalità albanese ma da anni residenti nel figlinese, incensurati, ha visto contrapposti un nucleo familiare di quattro persone e un altro connazionale.

La rissa sarebbe nata al culmine di una diatriba economica per alcuni lavori edili non saldati, che perdura da anni e sulla quale gli interessati non si sono mai messi d'accordo. La lite sarebbe iniziata tra due soli uomini per poi degenerare in rissa con l'intervento, a sostegno di uno di loro, dei propri familiari. I coltelli e i manubri da palestra sono stati sequestrati.