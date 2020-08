Utopia del Buongusto, arriva 'Like' a Villa Crastan

Nuovo appuntamento per il festival teatral - gastronomico “Utopia del Buongusto” a cura di Guascone Teatro, per la direzione artistica di Andrea Kaemmerle.

Lunedì 3 agosto alle 21,30 a Villa Crastan, Pontedera (Pisa), in Via della Stazione Vecchia, 3, Pilar Ternera presenta “Like”. Di Francesco Niccolini e Stefano Santomauro che lo interpreta. Regia di Daniela Morozzi.

Cena in luogo alle 20 presso la Gastronomia del Caffè Giannini ad euro 20,00. Altrimenti, Cena Dinner Box a cura della stessa Gastronomia Giannini ad euro 12,00 (Ovvero prenota la tua dinner box, porta un plaid e vieni a mangiarla con noi nel parco della villa). Da non perdere: una visita alla città della Piaggio e uno sguardo più attento al Muro di Baj, suo testamento artistico, esposto alla biennale di Venezia 2012. Ingresso allo spettacolo euro 8. Informazioni e prenotazioni al 3280625881 o al 3203667354.

Lo spettacolo - Comunicare è diventato più semplice, più veloce, più efficace. La tecnologia ci ha cambiato la vita e cos’ha voluto in cambio? Tutto. Gli studiosi della Columbus University calcolano che arriviamo a toccare il nostro smartphone 4000 volte nell’arco della giornata per un totale di più di 6 ore. Numeri impressionanti. Le nevrosi del nuovo millennio sono servite: sentire squillare il cellulare anche quando non lo fa, entrare nel panico se non si ha rete, svegliarsi la notte e controllare se sono arrivate notifiche. Sono questi, e molti altri, gli spunti che Stefano Santomauro e Francesco Niccolini hanno sviscerato e attraversato per poterli servire in questo monologo divertente e cinico allo stesso momento. L’abilità narrativa di Santomauro è straordinaria e, grazie al suo tipico tocco surreale, riesce a far di Like uno spettacolo che non lascia indifferenti. La regia è affidata all’attrice Daniela Morozzi che chiude un team davvero notevole. Con questo testo ha vinto il Kilowatt Festival – l’Italia dei Visionari (sezione Como) e ha partecipato al prestigioso Torino Fringe Festival 2018

Fonte: Ufficio stampa