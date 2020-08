Addio Mariella, Gambassi Terme a lutto: è morta dopo un incidente domestico

Una brutta perdita per Gambassi Terme, Mariella Dalzotto è scomparsa dopo un incidente domestico, una caduta da una scala, passando svariati giorni in gravi condizioni di salute. La ricordano tutti per essere stata la bottegaia che fino agli anni '70 aveva gestito il negozio di stoffe e frutta e verdura assieme alla madre in centro, sotto l'orologio della zona di Membrino. Non lascia figli, era vedova da molto tempo. Ha passato gli ultimi anni in centro storico e si era distinta nella vita del paese come membro dell'Auser. A tributare a Mariella Dalzotto un onesto ricordo il sindaco Paolo Campinoti su Facebook: "Uno di quei "pezzi unici" della nostra comunità che ci ha lasciato improvvisamente durante quella che doveva essere una semplice vacanza. È stata una delle prime persone con le quali sono entrato in contatto e con le quali ho avuto a che fare quando mi trasferii qui a Gambassi Terme e nel mio immaginario rappresentava al meglio quel mix tipico di polemica e umanità che ci caratterizza. Non potevo che provare affetto per Mariella e mi mancheranno da morire i suoi rimbrotti e le sue lamentele, che finivano sovente con un sorriso nascosto".