PEPPE VOLTARELLI in “Planetario”

in concerto a Musicastrada Festival 2020

5 agosto - Piazza della Chiesa, Monteverdi Marittimo (PI)

ore 19.30 concerto | ingresso 3 € + d.p.



Continuano i concerti di Musicastrada Festival in modalità twilight: concerti intimi al tramonto in località inaspettate davanti al pubblico e in diretta streaming, un video di pochi minuti con una parte pre-registrata, dedicata al territorio, agli abitanti, alle bellezze storico-architettoniche e paesaggistiche, con le immagini del luogo visibili in tutto il mondo e con una platea che si allarga così all'infinito.

A Monteverdi Marittimo in Piazza della Chiesa è di scena Peppe Voltarelli, cantante calabrese, autore di canzoni, attore e performer. Peppe Voltarelli è stato fondatore e frontman per quindici anni de “Il Parto delle Nuvole Pesanti”, band di culto della scena folk nazionale. Ha partecipato a importanti eventi e rassegne, come il concerto del Primo Maggio a piazza San Giovanni Roma, il Premio Tenco, il Premio Ciampi, il Premio Salvo Randone. A gennaio 2006 esce dal gruppo Il Parto delle Nuvole Pesanti per intraprendere la carriera solista. Come primo progetto, realizza e porta in scena un recital sulla vita di Domenico Modugno dal titolo “Voleva fare l'artista”, uno spettacolo che ne rilegge il repertorio in chiave moderna, ora tenera, ora scanzonata. “Distratto ma però” è il suo primo album solista, una carrellata su storie di immigrati, attento al sociale, che non taglia i ponti col passato e con il suo retroterra musicale e culturale, ma che, al tempo stesso, lascia finalmente libero sfogo ad un'indole di crooner e di autore, sensibile ed evocativo, che non disdegna l'intrattenimento intelligente. Si muove all'interno di un immaginario che spazia tra Rino Gaetano, Domenico Modugno e il teatro-canzone, senza dimenticare le radici meridionali da moderno cantastorie. Tante le collaborazione che può vantare, dai Negrita a Roy Paci, a Finaz, Sergio Cammariere e molti altri.

Planetario è uno spettacolo di teatro canzone scritto e interpretato da Peppe Voltarelli che attraverso la poesia di una selezione di cantautori di tutto il mondo dall’Argentina al Canada dagli Stati Uniti alla Spagna e naturalmente l’Italia racconta la sua avventura nella musica il suo viaggio attraverso le comunità italiane all’estero il ruolo sociale del canto e la sua importanza nel sapere collettivo di un paese.

http://www.peppevoltarelli.net/

Maggiori info e video su: https://www.musicastrada.it/it/musicastrada-festival-it/peppe-voltarelli-3/

Fonte: Ufficio Stampa