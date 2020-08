Prato Film Festival 2020, si parte con molti nomi noti

Prato Film Festival, al via l’edizione 2020: la manifestazione cinematografica ideata dal Direttore Artistico Romeo Conte, coadiuvato dal neo Presidente Massimo Paganelli, parte subito in quarta con una serata di proiezioni e incontri con le guest star.

L’inaugurazione ufficiale di questa ottava edizione del Festival è prevista per martedì 4 agosto alle ore 19 presso il ristorante La Limonaia 22, all’interno di Villa Rospigliosi, con un incontro dedicato al cinema condotto da Giovanni Bogani, critico cinematografico e giornalista de La Nazione; ospiti d’onore l’attore Francesco Di Leva, reduce dal successo de Il sindaco del rione Sanità, diretto da Mario Martone, che gli è valso una candidatura come miglior attore protagonista ai David di Donatello, Andrea Bosca, attore protagonista del cortometraggio L’ultimo crocevia di Paolo Lobbia, il regista Giulio Mastromauro, regista del cortometraggio Inverno, in gara nella sezione “Corti Italia” del Prato Film Festival, e il giornalista e scrittore Umberto Cecchi, storico direttore de La Nazione.

Il sindaco del rione Sanità sarà poi proiettato all’arena estiva cinematografica del Castello dell’Imperatore, sede di questa edizione 2020 del Prato Film Festival; l’accesso a tutte le proiezioni è gratuito fino all’esaurimento dei 200 posti disponibili, nel rispetto delle norme di sicurezza per l’emergenza Coronavirus.

La proiezione del lungometraggio è prevista alle 21.50, dopo quella di due cortometraggi della sezione “Corti Italia”: Inverno di Giulio Mastromauro e L’ultimo crocevia di Paolo Lobbia. E sarà proprio il protagonista di quest’ultima pellicola, l’attore Andrea Bosca, ad essere premiato come migliore attore nella sezione “Corti Italia” per la sua interpretazione nel cortometraggio. Tra i premiati della serata, condotta dall’attore Piero Torricelli, anche Umberto Cecchi e Francesco Di Leva, che riceveranno il premio Prato Film Festival - Città di Prato, e Giulio Mastromauro, che per Inverno sarà premiato come vincitore della sezione “Corti Italia” del Prato Film Festival e riceverà i premi come Miglior Film e Miglior Regia, e che ritirerà anche il premio “Piero De Bernardi” per la Miglior Sceneggiatura assegnato dalla Giuria ad Andrea Brusa, sempre per Inverno.

Fonte: Ufficio Stampa