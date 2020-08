Matteo Salvini a Empoli, farà il giro del centro storico tra i commercianti

È ufficiale: il senatore e leader della Lega Matteo Salvini sarà a Empoli nella mattinata di sabato 8 agosto. Trascorrerà nel Giro d'Empoli l'inizio della sua mattina toscana, con un giro che lo porterà poi a toccare Pontedera alle 12.30 per pranzo, poi a Tirrenia (Pisa), Castiglioncello (Rosignano Marittimo) e infine alla Festa provinciale di Livorno della Lega.

Per Matteo Salvini Empoli sarà la prima visita ufficiale. Andrà a far visita al gazebo della Lega (dalle 9 alle 13) tra via del Giglio e piazza della Vittoria, per poi proseguire con simpatizzanti ed eletti in un giro del centro storico tra i commercianti.

Andrea Picchielli, capogruppo Lega in Consiglio comunale a Empoli, ha affermato in merito alla notizia: "Per noi è un onore, speriamo di poterlo vedere tornare a settembre dopo che in Toscana sarà finito il predominio rosso con Susanna Ceccardi Presidente. Spero anche - ironizza - di vederlo anche allo stadio nella prossima stagione per Empoli - Milan una volta che gli azzurri torneranno in Serie A".