Calici di Stelle a Vinci in veste ridotta, protagonisti i vini locali

Dopo il grande successo dell’edizione passata, Vinci si prepara a una nuova serata di degustazioni sotto le stelle. Lunedì 10 agosto a partire dalle ore 19 fino alle ore 24, in scena Calici di Stelle 2020 in piazza Guido Masi e in piazza dei Conti Guidi, adiacenti al Castello.

I protagonisti saranno sempre i produttori di vino del luogo, anche se quest’anno la manifestazione avrà una veste ridotta, con un numero massimo di partecipanti, nel rispetto delle norme e delle disposizioni di sicurezza legate all’emergenza sanitaria.

Si potrà assaporare la varietà dei vini del territorio attraverso l’assaggio di bianchi, anche frizzanti, rosati, rossi giovani e Chianti, rossi strutturati e Chianti Riserva, per finire con i vinsanti da dessert e i vini da meditazione.

L'ingresso, possibile solo con l’acquisto del calice al costo di € 10 per un carnet di 8 degustazioni, verrà contingentato per un numero limitato di partecipanti, con priorità alle prenotazioni (decisamente consigliate) da effettuarsi ai numeri 334 1804770 - 349 8338263 o per email all’indirizzo info@prolocovinci.com.

Sarà possibile visitare gratuitamente il Museo Leonardiano, dalle ore 20 alle ore 23, attraverso una prenotazione aggiuntiva presso l’Ufficio Turistico di Vinci all’indirizzo info@museoleonardiano.it. La serata sarà accompagnata dalla musica dei Bourbon Street e da MatteHang.

Non saranno presenti stand gastronomici all’interno dell’area ma saranno regolarmente aperti i ristoranti del Borgo.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa