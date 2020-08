Carrozzine e termoscan all'oncologia di Pescia grazie a Annastaccatolisa

Due carrozzine pieghevoli e un termoscan sono stati donati all'Oncologia di Pescia grazie All'Assocazione Onlus Annastaccatolisa ODV.

L'Associazione Annastaccatolisa si adopera da anni sul territorio della Valdinievole per la raccolta di fondi destinati alla prevenzione, alla ricerca e alla cura del tumore mammario triplo negativo, una forma di tumore della mammella particolarmente aggressivo che colpisce soprattutto donne giovani, come Anna Lisa, che nel 2011 perse la sua battaglia contro questa malattia e in memoria della quale, la madre Sig.ra Roberta Romani e tanti amici , hanno fondato l’associazione.

Da alcuni anni la dottoressa Ilaria Pazzagli, direttore dell' Oncologia del S.S. Cosma e Damiano, collabora attivamente con l’Associazione, sia come membro del comitato scientifico, sia nella divulgazione scientifica durante alcuni incontri con la popolazione e con i medici di medicina generale.

Nei giorni scorsi, le nuove dotazioni sono state consegnate da parte di “Annastaccatolisa”, rappresentata dalla Presidente Sig.ra Roberta Romani, dal vice-presidente Sig Giuseppe Masullo e dalla segretaria Sig.ra Renza Romani all'Ospedale, alla presenza direttrice sanitaria del presidio ospedaliero, dottoressa Sara Melani, della dottoressa Pazzagli e del caposala dell’Oncologia Fabio Osteri.

La direzione generale ringrazia l'Associazione per l'importante sostegno alle pazienti che si rivolgeranno all'Ospedale di Pescia.

Fonte: Asl Toscana Centro