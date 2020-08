Politiche abitative Pisa, attiva modalità raccomandata A/R per accedere al contributo affitto

Una possibilità in più per i cittadini per presentare domanda e richiedere il contributo ordinario per l’integrazione ai canoni di locazione ex art.11 della Legge 431/98 per l’anno 2020. Infatti per venire incontro alle esigenze di diversi cittadini l’amministrazione comunale ha deciso di accettare anche le domande che perverranno con raccomandata con ricevuta di ritorno.

«Abbiamo deciso di attivare una ulteriore modalità di invio delle domande – spiega l’assessore alle politiche sociali Gianna Gambaccini – per aiutare quei cittadini che avevano difficoltà ad accedere al sistema telematico e gestire online la domanda. Un modo per agevolare l’invio delle richieste di contributo per l’affitto eliminando ogni possibile ostacolo per il cittadino».

Le domande per via raccomandata possono essere inoltrate fino alle ore 23.59 del 17 agosto 2020 (scadenza valida anche per le domande telematiche) e dovranno pervenire obbligatoriamente entro il 31 agosto 2020. Dovranno contenere l’indicazione del nome, cognome e indirizzo del mittente, e dovranno essere indirizzate all’Ufficio Casa del Comune di Pisa, Via degli Uffizi n. 1, 56125 Pisa. Dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità del richiedente.

Il bando e il modulo di domanda, appositamente predisposto, sono visionabili e scaricabili della Rete Civica del Comune di Pisa, Area tematica “CASA” nella sezione Notizie al seguente indirizzo https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/7059/Politiche-della-Casa.html oppure nella sezione Bandi all’indirizzo https://www.comune.pisa.it/it/ufficio-scheda/7069/Bandi.html oppure direttamente alla sezione “Bandi di Gara e Altri Bandi”:

https://www.comune.pisa.it/it/bandi/pageType:altri%2520bandi,id:2739

Restano valide le altre modalità di richiesta già comunicate dall’ente: le domande possono essere trasmesse tramite PEC ( a comune.pisa@postacert.toscana.it) oppure mediante istanza on line, accedendo al portale della Rete Civica del Comune di Pisa previo accreditamento al Servizio CiTel (Cittadino Telematico). Per l’invio tramite il Servizio on line le domande dovranno essere compilate esclusivamente sulla sezione Servizi Online della Rete Civica del Comune di Pisa dove si trova l’area Servizi Casa al seguente indirizzo: https://www.comune.pisa.it/it/servizi.

1,9 milioni di euro per il Progetto di Innovazione Urbana ai Passi

Quasi 2 milioni di euro di anticipo per dare il via agli interventi per l’edilizia residenziale pubblica ai Passi. Ammonta esattamente a 1.956.355,68 euro l’importo che il Comune di Pisa ha ottenuto come anticipo del contributo relativo al progetto Por Fesr 2014-2020 Progetti Innovazione Urbana (PIU) “I passi del Futuro”, operazione Hope, gestito dalla direzione Politiche della Casa.

«Si tratta di un importante contributo dato come acconto dalla Regione Toscana, pari all’80% del totale, che riguarda l’intervento per la costruzione di un edificio per cohousing rivolto essenzialmente a cittadini anziani autosufficienti», spiega l’assessore alla politiche abitative Gianna Gambaccini.

L’intervento prevede la costruzione di un edificio per complessivi 18 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, oltre ad ambienti per attività sociali e orti sociali. Il cohousing prevede la realizzazione di alloggi autonomi, con spazi comuni come sale ricreative, cucina, spazi lavanderia.

«Ringrazio la dirigente e i funzionari dell’Ufficio Casa – aggiunge l’assessore Gambaccini - che nel periodo dell’emergenza Covid, impegnati su più fronti, sono riusciti a intercettare l’atto della Regione che invitava i Comuni a fare richiesta di acconto. Sul fronte delle politiche abitative proseguono inoltre gli interventi di manutenzione di tutto il patrimonio di alloggi popolari presenti a Pisa. Siamo consapevoli dello stato di degrado di molti edifici, lasciati nell’incuria e nell’abbandono per decenni. Ma il nostro obiettivo rimane quello di ridare dignità alle periferie: per questo continuiamo a monitorare la situazione e soprattutto a programmare gli interventi, cosa che negli anni passati non era mai stata fatta. Ricordiamo che oltre ai fondi ottenuti per il PIU ai Passi, questa amministrazione ha stanziato 1,8 milioni di euro per le ristrutturazioni degli alloggi rimasti vuoti con l’obiettivo di una rapida riassegnazione. Allo stesso tempo interveniamo sulle facciate e sugli spazi comuni degli alloggi, anche in questo caso muovendoci sulla base di una programmazione e non, come si faceva in passato, solo sulle emergenze».

