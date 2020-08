Regionali, Daniele Ulivelli e Gabriele Bianchi (Svolta) incontrano i cittadini a Sovigliana

Saranno presenti giovedì 6 agosto, presso il circolo ARCI di Sovigliana, Daniele Ulivelli candidato per Svolta al consiglio Regionale Firenze 3 e Gabriele Bianchi, consigliere Regionale, anche lui candidato alle regionali per Svolta nella circoscrizione di Firenze 1.

Durante la serata, oltre a raccogliere le firme per la presentazione delle candidature, verranno affrontati alcuni temi importanti come le crisi aziendali che hanno coinvolto molte aziende del territorio, o che comunque operano sul territorio toscano, al gioco d'azzardo che ha visto picchi di crescita non indifferenti negli ultimi anni.

Durante la serata sarà presente anche Maurizio Pascucci, consigliere di opposizione nel consiglio comunale di Corleone.

L'incontro sarà diviso in due fasi, la prima con inizio alle 19.30 con la partecipazione di Gabriele Bianchi, la seconda con inizio alle 21,30 con la partecipazione di Maurizio Pascucci.

I cittadini sono invitati a partecipare, ricordando a tutti il rispetto delle norme anti covid.

Fonte: Ufficio stampa