Elezioni, inviato ai candidati alla presidenza il documento bipartisan dei sindaci toscani

Il presidente di Anci Toscana Matteo Biffoni ha inviato a tutti i candidati alla presidenza della Regione il documento bipartisan dei sindaci toscani, che raccoglie proposte, bisogni e istanze dei Comuni. "E' il frutto di un lavoro collegiale e approfondito - scrive Biffoni - un documento di lavoro che secondo noi può e deve essere al centro delle future politiche regionali, che oggi più che mai hanno e devono avere nei Comuni un partner imprescindibile". Il presidente inoltre, a nome del direttivo, chiede ai candidati un incontro "nelle forme e nei modi che ognuno di voi riterrà opportuno, in modo che si possa illustrare il documento e ci si possa confrontare nel merito delle nostre principali proposte". Il documento era stato discusso alla recente Assemblea di Anci Toscana, che aveva raccolto le ultime osservazioni e integrazioni degli amministratori.

Nella lettera Biffoni sottolinea che "per uscire dalla gravissima crisi dovuta all'emergenza sanitaria, è necessario collaborare e condividere. Quello che i sindaci chiedono alla Regione è un 'patto di ferro' per affrontare e superare questa crisi. Siamo certi che troveremo nel futuro presidente della Toscana e comunque in tutte le forze politiche che andranno a comporre il Consiglio Regionale, ascolto, partecipazione e condivisione".

Qui è possibile scaricare il documento, suddiviso per temi

Fonte: Anci Toscana - Ufficio Stampa