Ospedale Valdinievole, Niccolai (Pd): "Allarmismo dalla Lega su reparto ostetricia e ginecologia"

“I colleghi consiglieri regionali della Lega - spiega il consigliere regionale Marco Niccolai - si svegliano dal loro torpore: i problemi che avevano riguardato l'organico del personale del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale della Valdinievole sono stati risolti dall'Asl ormai mesi fa.

Due giovani medici hanno infatti arricchito il personale del reparto. Lo so bene perché ho seguito la questione quotidianamente, in stretto contatto con l'Asl e con vari operatori del reparto del nostro ospedale, che ringrazio per la loro professionalità.

I problemi fanno parte delle vita: la differenza è che c'è chi ne parla e c'è chi si adopera per risolverli concretamente. Io preferisco la seconda modalità.

È lo stesso approccio che mi ha guidato anche su altre questioni.

In questo mandato infatti abbiamo anche riqualificato e rinnovato l'intero reparto, le cui strutture avevano bisogno da tempo: un investimento da 1 milione di euro che ha dato un nuovo volto al reparto e ha migliorato notevolmente la qualità del servizio. Nel 2016 ci siamo battuti, affinché il reparto mantenesse la qualificazione di "struttura complessa" e dunque la sua autonomia, visto che nelle prime bozze di riorganizzazione dell'Asl non era previsto. Siamo riusciti a raggiungere anche questo obiettivo.

Traguardi che abbiamo raggiunto grazie ad un lavoro di squadra con i Sindaci della Valdinievole.

Gli smemorati della Lega si ricordano che a Pescia esiste un reparto di ostetricia e ginecologia apprezzato dai cittadini solo a 50 giorni dalle elezioni: noi ce ne siamo ricordati per tutto il mandato, investendo in modo concreto per la sua salvaguardia in termini di personale e di strutture.”

