Problemi alle case popolari dell’Agrestone, SICET e SUNIA hanno incontrato il Sindaco

I Sindacati degli inquilini SICET e SUNIA hanno incontrato il Sindaco Alessandro Donati e l’Assessora alle Politiche abitative del Comune di Colle di Val d’Elsa Vincenza Severina Errico, alla presenza di alcuni inquilini assegnatari delle Case Popolari della zona dell’Agrestone, per discutere di alcune recenti problematiche relative al condominio e agli alloggi assegnati.

In particolar modo SICET e SUNIA hanno messo in rilievo l’annosa questione delle quote condominiali, problema che riguarda tutti i Comuni della provincia, poiché da qualche anno l’Ente gestore Siena Casa Spa, non fornendo i bilanci condominiali, attribuisce agli assegnatari quote forfettarie e somme ingenti come conguaglio. Altra questione affrontata ha riguardato le manutenzioni degli alloggi e dei condomini: gli assegnatari presenti hanno sollecitato accoratamente urgenti interventi su alcuni immobili che versano in cattive condizioni manutentive, lamentando la difficoltà a far intervenire l’Ente gestore.

I sindacati degli inquilini sono rimasti soddisfatti della disponibilità trovata nell’Amministrazione comunale di Colle, che ha ribadito il proprio impegno nell’affrontare le questioni poste.

Fonte: Ufficio Stampa e Comunicazione CGIL Siena