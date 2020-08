Regionali, Italia Viva presenta i suoi candidati dell'Empolese Valdelsa. Simone Campinoti capolista

Italia Viva val d’Elsa presenta i suoi candidati per le prossime elezioni regionali del 20 settembre. Come già precedentemente annunciato, i quattro candidati in lista sono fortemente rappresentativi della società civile; nessuno di loro ha precedenti esperienze politiche ma si caratterizzano per competenza ed impegno che hanno manifestato e manifestano nei loro settori di appartenenza. L’età media dei quattro candidati è di 35 anni ed ognuno di loro è pronto a dare il meglio di se stesso per una competizione elettorale che non è affatto scontata e necessita di un balzo in avanti rispetto al passato, con idee nuove e coraggiose.

Questi i quattro candidati:

SIMONE CAMPINOTI (Capolista)

nato ad Empoli il 19/01/1964, residente in Montespertoli, IMPRENDITORE.

CHIARA CAMPATELLI

nata a Poggibonsi il 27/06/1989, residente a Certaldo. AVVOCATO

VITTORIO BRUCIAMACCHIE

nato ad Empoli il 07/11/2000, residente a Montelupo Fiorentino. STUDENTE

IRENE MAZZARRINI

nata ad Empoli il 10/01/1984, residente a Castelfiorentino. LAVORA PRESSO AGENZIA DI EVENTI E COMUNICAZIONE

Fonte: Comitati Italia Viva Empolese Valdelsa