È accusato di aver rubato una bicicletta in un garage, tanto è bastato per una condanna a 4 anni e 20 giorni di reclusione. L'uomo, 45 anni, di origine romena, aveva precedenti specifici, per questo una pena così alta. Il processo si è svolto in rito abbreviato. Fu arrestato l'altra notte dopo un inseguimento con la polizia Oggi il processo per direttissima davanti al giudice di Arezzo Stefano Cascone.