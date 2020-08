Sabato l'inaugurazione del campetto da calcetto di via Puccini a Oste

Sarà inaugurato sabato 8 agosto alle ore 11 il nuovo campetto per il gioco del calcetto di via Puccini a Oste. Uno spazio restituito alla comunità grazie alla collaborazione tra il Comune e il Circolo Arci Nuova Europa di Oste, che ha eseguito gli interventi di sistemazione. All'inaugurazione saranno presenti il sindaco del Comune di Montemurlo, Simone Calamai e l'assessore al verde pubblico, Alberto Vignoli. « Sono molto felice di poter inaugurare questo spazio – dice il sindaco Calamai- Un intervento che come amministrazione comunale abbiamo fortemente voluto per dare alla frazione uno spazio, a pochi passi dalla centrale piazza Amendola, dove i ragazzi si possono ritrovare per stare insieme e fare sport. Un segno concreto dell'attenzione dell'amministrazione comunale per la frazione e le sue esigenze».

L'intervento è stato realizzato dal circolo ricreativo “Nuova Europa” di Oste in seguito all'accordo firmato con il Comune di Montemurlo per la gestione dello spazio. Il Circolo si è impegnato, infatti, a risistemare la rete di recinzione e le reti para-palloni, di rimettere le porte da calcio, di realizzare un nuovo cancello pedonale e di riaggiustare tutto il campo da gioco per renderlo nuovamente fruibile. Il campetto ha le dimensioni regolamentari per il calcio a cinque e quindi potrà essere richiesto per effettuare partite di squadre amatoriali, ma sarà anche utilizzabile per il gioco libero. Il Comune di Montemurlo, inoltre, per completare l'intervento dell'area, ha effettuato la sistemazione dei marciapiedi intono alla struttura sportiva. Per gli interventi di ripristino il Comune ha riconosciuto al circolo un contributo di 6 mila euro. Il circolo Nuova Europa, attraverso la firma della convenzione con il Comune, si impegnato anche nell' attività di sorveglianza e di vigilanza dell'area, tramite la chiusura e apertura dei cancelli ad orari che sono stati stabiliti con l'amministrazione, ma tali da consentire la fruibilità dell'area da parte di tutti in piena sicurezza e rispetto delle strutture. Il circolo Nuova Europa si occupa anche della pulizia dello spazio e ha realizzato anche un impianto idraulico per l' irrigazione periodica del campo da gioco. Un intervento che va nella direzione della costante riqualificazione della frazione di Oste.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa