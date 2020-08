Simone Quatrana e Michelangelo Scandroglio, doppio concerto al Torrione di Santa Brigida

Doppio concerto giovedì 6 agosto, alle 21:30, ai Giardini del Torrione di Santa Brigida di Empoli. Il concerto è organizzato da Empoli Jazz in collaborazione con Associazione Music Pool, CSM Ferruccio Busoni, con il sostegno del Comune di Empoli.

Posto unico 10,00 € +d.p.

SIMONE QUATRANA piano solo

In apertura, il pianista Simone Quatrana. Esplorare fino in fondo le possibilità espressive del proprio strumento è l’obbiettivo di Simone Quatrana, il quale navigando tra le possibilità timbriche del pianoforte fonde tradizione jazzistica afro-americana ad improvvisazioni libere da schemi e stilemi. Vengono stabilite pochissime cose prima del concerto, in modo da rendere più libero e sincero ciò che accadrà durante. L’ascoltatore diventa testimone del processo creativo in una performance mai ripetibile. (Gruppo selezionato nell’ambito del Bando NuovoIMAIE, il concerto sarà realizzato con i fondi dell’articolo 7 L. 93/92)

MICHELANGELO SCANDROGLIO

In the Eyes of the Whale

Michelangelo Scandroglio: contrabbasso / Michele Tino: alto sax / Hermon Mehari: tromba / Alessandro Lanzoni: piano / Bernardo Guerra: batteria

Continua con successo la nuova edizione di Empoli Jazz Summer festival nell’ambito di “Stasera Esco”, il contenitore spettacolare sostenuto dal Comune di Empoli per contribuire alla ripresa delle attività di spettacolo dopo il forzato stop per il Cornavirus. Giovedì 6 agosto, in concerto al giardino del Torrione di Santa Brigida, Michelangelo Scandroglio e Simone Quatrana.

Michelangelo Scandroglio, appena ventenne è già considerato come una delle più interessanti promesse del jazz italiano. È stato uno dei vincitori del “Riga International Jazz Bass Competition", premio “Tomorrow’s Jazz 2018 " per i migliori giovani talenti del jazz italiano (Veneto Jazz), e recentemente vincitore del “Conad Jazz Contest” indetto da Umbria Jazz dove è stato premiato da una giuria presieduta da Paolo Fresu. Presenterà “In the Eyes of the Whale”, il suo album di debutto come compositore e leader, uscito per “Auand Records” nel Gennaio 2020.

La musica è caratterizzata da vari strati di melodie che si susseguono, si intrecciano e si fondono proponendo così all’ascoltatore un discorso in continua evoluzione. Una formazione compatta nella quale il piano Top Jazz 2013 Alessandro Lanzoni si fonde perfettamente con il drumming aggressivo di Bernardo Guerra e la tromba di Hermon Mehari, essenziale e riflessiva, si contrappone all’energia e al virtuosismo di Michele Tino. Il progetto nell’autunno 2019 ha vinto il bando “Nuova Generazione jazz” indetto da I-Jazz e sostenuto da MiBAC (Ministero dei beni e delle attività culturali).

Simone Quatrana https://www.simonequatrana.com

https://www.facebook.com/simone.quatr

Michelangelo Scandroglio: https://www.michelangeloscandroglio.com/- https://www.facebook.com/MichelangeloScandroglioMusic/

Info e prevendite. www.empolijazz.com

Prevendite: info 055 240397 – 055 210804 www.eventimusicpool.it - www.ticketone.it – www.boxofficetoscana.it

