Smaltimento rifiuti a Montaione, Romano (Cdx): "Opposizione vigile"

Nel corso dell'ultimo consiglio comunale del 31/07, l'opposizione Montaione nel Cuore - Lega, F.lli d'Italia, Forza Italia, ha presentato una mozione. L'argomento riguarda l'inchiesta penale in corso, inerente lo smaltimento di rifiuti speciali nelle campagne del comune di Montaione. Il consigliere comunale Giuseppe Romano precisa come "Dopo aver chiesto ed ottenuto la convocazione della competente commissione perché discutesse della questione inerente l'asserito illecito smaltimento di rifiuti speciali, abbiamo sottoposto all'attenzione del Consiglio comunale una articolata mozione. A mezzo di questa abbiamo chiesto al Sindaco e alla sua maggioranza l'approvazione di un documento in cui si sarebbe nominato immediatamente un legale per il Comune. Quanto proposto al fine di conoscere, nel rispetto delle norme a tutela delle indagini in corso, le risultanze investigative agli atti. Poiché conoscere quanto prima quanto accaduto è di fondamentale importanza per i montaionesi. Con stupore misto ad incredulità, " - prosegue Romano -, " abbiamo dovuto prendere atto del voto contrario del Sindaco e della sua maggioranza. Quello che possiamo a questo punto affermare, " - conclude Romano -, " è che se la maggioranza si attarderà in irresponsabili dispetti e rappresaglie in politichese, l'opposizione consiliare, al contrario, rimarrà in ogni caso responsabilmente vigile ed attenta in tutte le sedi per garantire la tutela di ogni diritto dei cittadini. Non facendosi quindi coinvolgere in baruffe politiche o peggio di natura personalistica ".

Giuseppe Romano consigliere comunale Montaione nel Cuore - Lega, F.lli d'Italia, Forza Italia.