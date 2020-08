Vertenza Baldi e Flap, l'allarme Cgil: "Azienda irreperibile"

Nonostante le nostre ripetute richieste, ad oggi non siamo riusciti ad ottenere né risposte né possibilità di incontro dalla famiglia Baldi rispetto alla possibile apertura di una procedura concorsuale, preannunciata nelle scorse settimane in una lettera consegnata alle lavoratrici e ai lavoratori di Baldi e Flap. Riteniamo tale atteggiamento non solo lesivo delle prerogative di rappresentanza sindacale, ma soprattutto irrispettoso nei confronti dei lavoratori e lavoratrici delle due società, che vivono in questi giorni un drammatico periodo di timori e incertezze per il loro futuro. Per questo abbiamo chiesto l’intervento delle istituzioni con l’attivazione dell’unità di crisi presso la Città Metropolitana di Firenze, ma anche in questo caso la proprietà, nonostante gli inviti istituzionali, continua a rendersi irreperibile, dimostrando un’assoluta mancanza di rispetto verso i lavoratori e le lavoratrici e un intero territorio. Continueremo a tutelare a meglio i diritti di tutti i lavoratori e le lavoratrici e lavorare finché i dipendenti delle due aziende non otterranno certezze in merito all'immediato futuro lavorativo.

Fonte: Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze