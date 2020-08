Buste a sorpresa alla Biblioteca San Giorgio, il prestito per l'estate

''San Giorgio comanda color…''. Da lunedì 10 agosto, per tutto il mese, alla biblioteca San Giorgio tornano le “buste a sorpresa”, un modo molto apprezzato dagli utenti della biblioteca di inserire un pizzico di imprevisto nelle proprie letture estive. Questa volta le sorprese sono declinate con i colori, che siano quelli delle passioni o dei sentimenti, dell’arcobaleno o del Trivial Pursuit, dei generi letterari o degli elementi naturali.

Al banco del prestito si potrà richiedere una busta contenente tre titoli a sorpresa, scelti dai bibliotecari, che saranno registrati in prestito. Ogni busta sarà identificata da un nastro colorato. Un nastro rosso potrà indicare libri accesi dalla passione o, chissà, dal sangue. La busta gialla richiamerà sicuramente al mistero, o forse al giallo del sole. Il nero promette atmosfere notturne. Il rosa sentimenti e sciccherie. L’azzurro forse una lettura rinfrescante come una giornata di mare, il verde un’immersione nella natura, l'arancione per gli hobby e gli sport.

Ogni busta, oltre ai libri in prestito, conterrà poi un’altra sorpresa: un libro omaggio, che resterà dunque di proprietà degli utenti. Un piccolo pensiero da parte della biblioteca e un’occasione di lettura in più.

Una speciale edizione delle buste a sorpresa sarà destinata ai bambini, distinti in tre diverse fasce di età: dai 4 ai 6 anni, dai 7 ai 10 e dagli 11 ai 13. Per loro non ci saranno i colori ma tante parole tematiche sui cui far decollare la propria fantasia e la propria immaginazione: animali, amicizia, amore e tanto altro.

Quest'anno la biblioteca San Giorgio resterà aperta per tutta l'estate, senza osservare la consueta settimana di chiusura estiva.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa