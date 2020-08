Elezioni Toscana 2020: Salvini in Toscana, il programma del leader leghista

Venerdì 7 e sabato 8 agosto, il Segretario Federale della Lega, Sen. Matteo Salvini, sarà in Toscana per una serie d'appuntamenti. Nei vari incontri in calendario, verrà accompagnato da Susanna Ceccardi, candidata del Centrodestra alla carica di Presidente della Regione ed europarlamentare della Lega.