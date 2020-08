Irregolari al lavoro in una stireria, arrestato 37enne per sfruttamento

Nel mirino di un controllo dei carabinieri della Tenenza di Montemurlo è finita una stireria gestita da cinesi. I militari dell’Arma hanno scoperto l'ennesima aziendina irregolare. Nel corso del servizio sono stati trovati 8 operai al lavoro sulle macchine ma 4 erano irregolari. Sulla base di quanto accertato nel corso del controllo, i Carabinieri della Tenenza di Montemurlo hanno proceduto all’arresto della titolare cinese di 37 anni, che è stato arrestato per sfruttamento di mano d'opera e per la violazione delle leggi sull'immigrazione e posta agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo a disposizione della autorità giudiziaria pratese.