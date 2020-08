Mps, semestre rosso. Oltre un miliardo di perdite

Mps ha chiuso il primo semestre dell'anno con una perdita di 1,09 miliardi di euro, a fronte dell'utile di 93 milioni registrato nello stesso periodo del 2019. Lo si apprende dalla conferenza stampa dell'istituto bancario senese. Il risultato del semestre, emerge da una nota, sconta un secondo trimestre in rosso per 845 milioni di euro, appesantito dalla svalutazione delle dta (attività fiscali differite) per 476 milioni, da componenti non operative negative per 384 milioni e da rettifiche su crediti addizionali per 107 milioni.

RISULTATO OPERATIVO LORDO A 186 MILIONI DI EURO, IN CRESCITA (+2,9%) RISPETTO AL PRIMO TRIMESTRE. TENUTA DEI RICAVI, GRAZIE AL CONTRIBUTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA; ONERI OPERATIVI IN CALO NONOSTANTE LE SPESE SOSTENUTE PER L’EMERGENZA COVID-19

BUONA RIPRESA DELL’ATTIVITÀ COMMERCIALE A PARTIRE DAL MESE DI GIUGNO, CON IL RIPRISTINO DELLA PIENA OPERATIVITÀ DELLE FILIALI:

COLLOCATI NEL SEMESTRE PRODOTTI DI WEALTH MANAGEMENT PER 5,4 MILIARDI DI EURO (IN LINEA CON I VALORI DEL PRIMO SEMESTRE 2019, NONOSTANTE I 3 MESI DI CHIUSURA) E STIPULATI NUOVI MUTUI PER 4,7 MILIARDI DI EURO (+33% A/A)

SOSTENUTA CRESCITA DELLA RACCOLTA DIRETTA COMMERCIALE (CONTI CORRENTI E DEPOSITI A TEMPO): +1,5 MILIARDI DI EURO NEL TRIMESTRE, +4,6 MILIARDI DI EURO DA INIZIO ANNO

RISULTATO NETTO DEL TRIMESTRE NEGATIVO PER 845 MILIONI DI EURO, INCLUSIVO DELLA SVALUTAZIONE DELLE DTA PER 476 MILIONI DI EURO, DI COMPONENTI NON OPERATIVE NEGATIVE PER 384 MILIONI DI EURO E DI RETTIFICHE SU CREDITI ADDIZIONALI PER 107 MILIONI DI EURO

GROSS NPE RATIO A 11,8%1 IN LINEA CON IL DATO AL 31 MARZO 2020

COEFFICIENTI PATRIMONIALI SUPERIORI AI REQUISITI:

TRANSITIONAL CET1 RATIO: 13,4% vs. 8,8% SREP

TOTAL CAPITAL RATIO: 16,0% vs. 13,6% SREP

SOLIDA POSIZIONE DI LIQUIDITÀ: LCR >150%, NSFR >100%

PROGETTO DI DERISKING CON AMCO: L’OPERAZIONE È STATA GIUDICATA IN LINEA CON LE CONDIZIONI DI MERCATO DA PARTE DI DG COMP ED È SOGGETTA AD

AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI BCE

Fonte: Monte dei Paschi di Siena