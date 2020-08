Ruba sigarette e fugge seminando il panico, arrestato

Ha rubato sigarette in una tabaccheria e si è lanciato in una fuga spericolata, fino a speronare un'auto della polizia. Protagonista della fuga che si è svolta a Prato il 4 agosto e si è risolta con un arresto, un 25enne.

Il giovane è fuggito a bordo di un'auto che aveva rubato il giorno precedente in un'officina, non esitando a passare anche sui marciapiedi e cercando di mandare fuori strada i poliziotti che lo inseguivano. Ha poi perso il controllo del mezzo andando a sbattere violentemente. Nell'urto il 25enne ha riportato la frattura di una caviglia, ma nonostante questo ha cercato di proseguire la sua fuga a piedi ma è stato raggiunto dai poliziotti che lo hanno bloccato.

Il giovane è già noto alle forze dell'ordine, dovrà ora rispondere di una serie di reati: furto, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. E' piantonato in ospedale dove è ricoverato per la frattura alla caviglia, giudicata guaribile in 30 giorni, e appena dimesso sarà portato in carcere. Il giovane è accusato anche di una serie di furti messi a segno i giorni scorsi ai danni di giovani avvicinati con la scusa di cambiare una banconota.