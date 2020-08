Sicurezza nel cimitero di Ponte a Egola, interpellanza firmata Lega

A seguito delle lamentele avanzate da cittadini in merito allo stato di abbandono in cui versa il cimitero di Ponte a Egola, il Gruppo consiliare della Lega, verificata l’attendibilità di quanto denunciato, ha presentato una interpellanza al Sindaco di San Miniato per avere chiarimenti in proposito e per conoscere le azioni che intende assumere per porre rimedio ai fatti denunciati, in considerazione anche del fatto che le problematiche riferite – stato di abbandono, erbacce che invadono le tombe, difficoltà ad attingere l’acqua, difficoltà a riattivate la lux aeterna, richiesta di un maggiore controllo della struttura per impedire furti e atti vandalici – potrebbero trovare facile soluzione solo con un po’ di buona volontà e un modesto impiego di risorse.

Il testo dell'interpellanza

OGGETTO: DEGRADO ED INCURIA CIMITERI

I sottoscritti Consiglieri Comunali del Gruppo Lega

PREMESSO CHE

- in data 30.07.2020 su un noto quotidiano on-line di zona è stata segnalata all’amministrazione una situazione di degrado ed abbandono del cimitero di Ponte a Egola;

- l’amministrazione è già a conoscenza di tali situazioni in quanto, purtroppo, sono numerose le segnalazioni di disagio nei cimiteri delle frazioni di San Miniato;

CONSIDERATO CHE

- l’incuria e la mancata sorveglianza di questi luoghi facilita le deplorevoli azioni di ladri e vandali che continuamente depredano ed imbrattano le tombe;

- sarebbe auspicabile un mantenimento decoroso dei cimiteri considerando anche quanto sia oneroso per gli utenti conquistarsi un posto;

TENENDO CONTO CHE

- in data 31.07.20 l’Assessore ai lavori pubblici, sullo stesso quotidiano on-line, riferendosi ai cimiteri, ha fatto riferimento ad alcuni interventi di varia natura che verranno individuati nel dettaglio dopo la perizia di un tecnico tralasciando l’importanza del fattore tempo;

- la custodia e le piccole manutenzioni dei cimiteri già renderebbero decorosi questi luoghi così cari ai cittadini e non necessiterebbero di progetti fantascientifici ed oneri così gravosi per l’amministrazione;

INTERPELLANO IL SINDACO E L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

PER SAPERE

- in che tempi ed in quali modi si intendono risolvere le problematiche legate agli episodi di furto e vandalismo all’interno dei cimiteri;

- in quali termini di tempo possiamo augurarci di vedere realizzato il comune desiderio di un impegno reale da parte dell’amministrazione ad un mantenimento decoroso dei nostri cimiteri.

Fonte: I Consiglieri comunali - Gruppo Lega