Una targa al personale del San Giuseppe per i mesi difficili del coronavirus

Una serata di musica in favore dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli si è svolta ieri sera all’interno del Giardino Santa Brigida con l’esibizione dell’ensemble d’archi Ort Attack, composto da un gruppo di musicisti dell’Orchestra della Toscana.

La serata è stata dedicata al personale dell’ospedale empolese impegnato nell’emergenza Covid-19 e con l’occasione il Sindaco Brenda Barnini ha consegnato alla dottoressa Silvia Guarducci, direttore sanitario Ospedale San Giuseppe, una targa di ringraziamento da parte di tutta la comunità empolese agli operatori sanitari che per mesi si sono impegnati con dedizione e spirito di sacrificio a fronteggiare l’emergenza sanitaria.

Alla consegna, oltre al direttore sanitario, era presente il dottor David Coletta, Medicina Interna 1 e la dottoressa Loriana Meini, direttore assistenza infermieristica Empoli.

Ha partecipato alla serata una delegazione del personale sanitario e amministrativo del San Giuseppe.

“Un grazie a tutta la comunità empolese che ogni giorno ha voluto far sentire la sua vicinanza. Sono stati mesi difficili in cui siamo stati costretti a riorganizzare il nostro ospedale in tempi rapidi per affrontare la pandemia, ma lo abbiamo fatto tutti insieme mettendoci in gioco, ognuno per la propria competenza e questa è stata la nostra forza- commenta dichiara Silvia Guarducci, direttore sanitario San Giuseppe”.

Il ricavato sarà interamente devoluto all’Ospedale di Empoli.

Fonte: Asl Toscana Centro