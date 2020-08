Villa Paolina ospita la Compagnia Nazionale di Danza Storica

Dopo il grande successo dello scorso anno torna a Viareggio la Compagnia Nazionale di Danza Storica diretta da Nino Graziano Luca che non si è mai fermata nemmeno durante il lockdown. Anche in pandemia, infatti, l'associazione è riuscita a restare un punto di riferimento per chi ama la danza ed in generale la cultura proponendo gratuitamente on line corsi di danza classica e ballo. A firmare la regia del Gran Ballo 2020 a Villa Paolina e a Torre del Lago è Nino Graziano Luca con un codice espressivo rispettoso delle norme anti Covid in cui il tocco delle mani, come nei grandi balli dell’800 è sostituito da uno scambio del fazzoletto. Due le serate in programma per il Festival Puccini 2020 la prima il 7 luglio a Villa Paolina e la seconda nel Gran Teatro Puccini di Torre del Lago prima della rappresentazione di Madama Butterfly sabato 8 agosto. I "Nobili" e le "Dame" della Compagnia Nazionale di Danza Storica in eleganti frac e preziosi abiti con crinolina eseguiranno meravigliose Quadriglie. Ma non solo ci saranno anche Contraddanze e Polonaise tratte dai manuali dei più celebri maestri del XIX secolo e dai più incantevoli film in costume, come Il Gattopardo, Sissi, Orgoglio e Pregiudizio, Becoming Jane. Grandi balli e danze con un metodo didattico ed artistico fondato sullo sguardo, applicato alle coreografie danzabili senza l'uso delle mani e rispettoso dell'originale disegno coreico tramandato dai Manuali dei Maestri del tempo. Suite dal Gran Ballo dell'800 è dunque frutto della passione intellettuale, dello slancio creativo e dell'accuratezza filologica delle ricerche di Nino Graziano Luca che plasma le indicazioni tratte dai testi dell'epoca in veri e propri capolavori del bello, facendole diventare patrimonio collettivo.

Fonte: Fondazione Festival Pucciniano