Cerreto Guidi festeggia le nozze d'oro di Giuliana e Piero

Tanto affetto e una buona dose di pazienza reciproca. Sono gli ingredienti principali dell’amore per sempre. Grande festa in occasione delle nozze d’oro per una coppia di Cerreto Guidi.

Il Sindaco Simona Rossetti ha salutato il cinquantesimo di matrimonio di Giuliana Giunti e Piero Marmugi, abitanti in via Fonda a Cerreto Guidi.

Circondati dall’affetto dei figli e dei nipoti, hanno avuto la sorpresa degli auguri del Sindaco in occasione dell’importante traguardo raggiunto.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa