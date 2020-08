Comune di Montopoli, alcuni servizi aperti di sabato. I dipendenti: "Non è soluzione"

I dipendenti del Comune di Montopoli in val d'Arno ritengono doveroso precisare che, come emerso dall'assemblea del personale e dal “confronto costruttivo con le rappresentanze sindacali”, un'apertura aggiuntiva di alcuni servizi, in un comune sotto organico come il nostro, non sia la soluzione ai problemi dell'ente. Occorre una riorganizzazione complessiva, e non solo per quegli uffici che sono stati indicati come “maggiormente frequentati dall'utenza”.

Il supporto si fa accogliendo i singoli bisogni, magari con appuntamenti in orari da concordare con l'utenza stessa (già utilizzati come strumento aggiuntivo) e soprattutto convogliando più risorse possibili nell'informatizzazione dell'Ente, per consentire a tutti i cittadini, di poter entrare in contatto con l'Amministrazione Pubblica in qualsiasi momento. Non legando il cittadino a orari vincolati che obbligano le persone a doversi spostare fisicamente, considerato peraltro la situazione attuale legata al Covid

Col senso del dovere, prendiamo atto della decisione dell'AC, improvvisa e senza una vera e propria concertazione. Nella speranza di ricevere presto anche noi le specifiche dell'operazione, ci auguriamo in futuro di procedere ad un sereno confronto volto al reciproco ascolto e che porti ad una soluzione condivisa fra le parti nell'ottica di un Comune davvero vicino al cittadino.

Fonte: RSU Comune Montopoli