Montemurlo, promosso a pieni voti il 'Teatro nel parco'

A Montemurlo si è chiusa ieri sera, giovedì 6 agosto, nel giardino di Villa Giamari la mini rassegna di teatro estivo “Teatro nel parco”, promossa dal Comune di Montemurlo con Fondazione Toscana Spettacolo. Tre serate che si proponevano di riallacciare i fili spezzati con la stagione teatrale in Sala Banti, bruscamente interrotta a inizio marzo dall'epidemia da Coronavirus. Sempre tutti pieni i posti previsti per gli spettacoli, rigorosamente su prenotazione, nel rispetto delle normative anti-Covid. Ha aperto il cartellone il circo-teatro del clown Ugo Sanchez Jr. La programmazione è poi proseguita con Paolo Hendel, Michele Crestacci e Andrea Kaemmerle con “Toscanacci”. Infine, ieri sera Katia Beni ha chiuso con il suo spettacolo “Tutto sotto il tetto”, regalando al pubblico ironia e leggerezza. « Una rassegna organizzata al volo a giugno scorso con Fondazione Toscana Spettacolo, ma da promuovere a pieni voti. Gli spettacoli in cartellone infatti hanno incontrato il pieno favore del pubblico. - sottolinea l'assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero – Il teatro estivo, inoltre, è anche un modo per sostenere concretamente i lavoratori dello spettacolo, che sono tra quelle categorie che hanno sofferto di più del periodo di chiusura per il Covid». Un esperimento riuscito, che ha dimostrato che a Montemurlo esiste un grande amore per il teatro sia nella forme più classica, quella del periodo invernale nella sala Banti, o all'aperto, in estate, nel parco di Villa Giamari.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa