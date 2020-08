Palestra dei Bacchettoni, la risposta del Comune a Barsotti della Pugilistica lucchese

L'amministrazione comunale intende attivare un ampio dibattito sull'idea progettuale per la riqualificazione della palestra Bacchettoni, che ha l'intento di far convivere nello stesso, ampio spazio, i tradizionali campi sportivi (basket, pallavolo, ginnastica artistica e altre discipline) e una piscina ludico-motoria accessibile a tutti.

Alla fine del mese di agosto sarà fissato un primo incontro con una delegazione dei firmatari della lettera che nei giorni scorsi ha richiesto, invece, un uso esclusivo dell'impianto per le associazioni sportive e le scuole del territorio comunale. Successivamente, l'assessorato allo sport convocherà un incontro della consulta dello sport allargato ai rappresentanti delle famiglie e delle associazioni che si occupano di disabilità, con l'obiettivo di raggiungere la migliore soluzione progettuale possibile, che possa tenere insieme le esigenze di tutti e che al contempo risponda ai criteri legati alla tutela storico-architettonica dell'immobile.

L'amministrazione comunale rimarca la grande opportunità che la città si trova di fronte, quella di recuperare all'uso sportivo pubblico una struttura abbandonata da decenni e per la quale il Comune ha stanziato 2.730.000 euro nel Piano triennale delle Opere pubbliche (230.000 euro quest'anno per la progettazione e 2.500.000 euro il prossimo anno per la realizzazione). Si tratta di una bella occasione che non va sprecata e che non deve creare divisioni, ma mettere insieme le energie migliori per realizzare un'opera che sia utile a tutta la comunità lucchese.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa