Salvini a Empoli, Arci-Anpi-Cgil: "No a razzismo e fascismi"

Abbiamo appreso la notizia che Matteo Salvini, leader della Lega, sarà a Empoli Sabato 8 luglio per sostenere la propria candidata per le regionali di settembre. Questa visita in una città come la nostra, di comprovate tradizioni democratiche e antifasciste, ci obbliga a riflettere ancora una volta sul modo di fare politica e sui contenuti portati avanti dal partito di cui è leader.

Sin da subito ANPI, ARCI e CGIL si sono fermamente opposti ai provvedimenti presi dal passato Governo e dall’allora Ministro degli Interni Matteo Salvini in tema di sicurezza. Con l'approvazione del decreto sicurezza, è stata stravolta di fatto la Costituzione e l'Italia è entrata in una sorta di apartheid giuridico. Il colpo sferrato al diritto di asilo, all'accoglienza e all'integrazione è stato pesante e inaccettabile, determinando come effetto un aumento della insicurezza, dal momento che molte persone, titolari di protezione umanitaria, che si trovavano all’interno di progetti di accoglienza, sono state all’improvviso gettate per strada.

Sin dai tempi bui del fascismo, Empoli è una città che si è sempre contraddistinta invece per la sua apertura e accoglienza. Lo dimostrano i fatti e i riconoscimenti ricevuti, come il conferimento della Medaglia d’Oro al Merito Civile del 17 gennaio 2018 per il contributo offerto dagli empolesi nella lotta di Liberazione dal nazifascismo.

Proprio pochi giorni fa ci ha lasciato un partigiano del territorio, Rolando Fontanelli, una figura viva e importante, ed eravamo tutti insieme, in tanti tra associazioni, amministrazioni e semplici cittadini a salutarlo. Ecco, in tanti, continueremo a essere e a dire no a qualunque tipo di fascismo e razzismo.

Il tradizionale attaccamento della nostra città ai valori della Costituzione, della Resistenza e dell’antifascismo, ci impongono di denunciare condotte politiche che vanno esattamente in senso contrario a questi valori, di cui le nostre associazioni sono eredi.

ANPI Empoli

ARCI Empolese Valdelsa

CGIL Camera del Lavoro di Empoli