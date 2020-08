Salvini a Empoli, ecco gli appuntamenti

Domani mattina, 8 agosto, dalle ore 9 alle 13 la Lega farà un gazebo in centro ad Empoli in Via del Giglio angolo Piazza della Vittoria (lato Banca Monte dei Paschi di Siena) per sostenere Susanna Ceccardi nella corsa alla presidenza della Regione Toscana.

Alle ore 11 il Segretario Federale passerà a salutare i militanti e i simpatizzanti e successivamente passeggerà per le strade del centro storico, visitando commercianti ed esercenti. Saranno presenti i consiglieri comunali Lega dell'Empolese Valdelsa.

"La visita di Matteo Salvini è una dimostrazione di quanto ci sia attenzione da parte dei vertici del partito alle tematiche della nostra zona. Il 'Capitano' si è interessato in prima persona ad esempio delle questioni del Tribunale di Empoli con la relativa Procura della Repubblica e della caserma dei Vigili del Fuoco di Petrazzi. Domani sarà l'occasione di fargli arrivare anche altre istanze del territorio. Vi aspettiamo numerosi".

Fonte: Lega Empolese Valdelsa