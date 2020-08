Salvini a Empoli, Rifondazione: "La nostra è città solidale e antifascista"

Rifondazione Comunista respinge la presenza sul nostro territorio di un leader che si caratterizza per le sue posizioni secessioniste e xenofobe e per l'istigazione al rifiuto della solidarietà non soltanto verso lo straniero ma anche verso le regioni del sud Italia. La nostra è sempre stata una città solidale, antifascista e democratica in aperto contrasto con le politiche di odio e violenza proposte dai leghisti.

Crediamo che compito della politica e dei partiti sia quello di proporre soluzioni concrete in una fase così tragica della nostra storia: soluzioni per la crisi sanitaria, per la crisi sociale che verrà e che già stiamo vivendo, per le disuguaglianze sempre crescenti. Salvini invece riesce solo a urlare slogan senza contenuto e senza futuro. Rifondazione propone più stato sociale, più democrazia, più egualitarismo.

Abbiamo bisogno di lavoro, di scuola e di sanità, non abbiamo bisogno né di odio né di nemici immaginari, che per la lega, un tempo lega nord, non ce lo dimentichiamo, sono sempre quelli che stanno peggio (prima il sud, poi i migranti, ecc).