Un mese ricco di eventi in largo Belvedere con 'Tirrenia d'agosto'

Quattro fine settimana all'insegna dell'arte, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile. Nella rinnovata cornice di largo Belvedere va in scena “Tirrenia d'agosto”, la nuova rassegna organizzata dall'associazione SosteniAmo in collaborazione con Confcommercio Provincia di Pisa, Centro Commerciale Naturale di Tirrenia e Pro Loco Litorale Pisano, con il patrocinio del Comune di Pisa.

L'iniziativa prende il via sabato 8 agosto alle 19 con una speciale inaugurazione, dove saranno protagoniste la comicità dell'attore Paolo Migone e la musica dal vivo di Federica Lucarelli e Meme Gennai, per aprire il sipario sul primo appuntamento: la mostra temporanea di arti visive dell'artista Stefano Pilato, in arte Pesce Fresco.

Dal 13 al 16 agosto in largo Belvedere saranno esposte le coperture per esterni, tende bioclimatiche e tecniche di ultima generazione della Tappezzeria Soriani, mentre gli ultimi due fine settimana sono dedicati alla mobilità sostenibile con due esposizioni: dal 20 al 23 agosto per il settore auto e dal 27 al 30 agosto per bici e monopattini elettrici. Il ricavato a offerta libera sarà destinato a favore di opere a sostegno di ragazzi con disabilità per progetti di attività sportiva.

“Una serie di iniziative che contribuiscono a valorizzare Tirrenia nel pieno della stagione estiva, in un contesto suggestivo come quello del riqualificato largo Belvedere” commenta il presidente di ConfLitorale Confcommercio Luca Ravagni. “Vedo un'energia positiva sul Litorale pisano, senz'altro un bel biglietto da visita per la stagione e un segnale importante in questo momento così difficile per le attività del territorio, che potrebbero trarre grandi benefici dallo sviluppo di un turismo sostenibile”.

“Un'ottima iniziativa che testimonia entusiasmo e voglia di fare” dice il presidente del direttivo Confcommercio di Tirrenia Virglio Ruglioni. “Servono stimoli e iniziative per vedere una Tirrenia rinnovata e riqualificata, e gli imprenditori si stanno impegnando per offrire a cittadini, turisti e visitatori una località accogliente e ricca di appuntamenti”.

Fonte: Confcommercio provincia di Pisa - Ufficio Stampa