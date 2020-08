Bugliano contro l'aeroporto di Empoli: l'ennesima burla del Comune che non esiste

Bugliano non ci sta e si scaglia contro il 'costoso' aeroporto di Empoli. Ovviamente a Empoli non esiste nessun aeroporto e come ormai è noto non esiste nemmeno Bugliano. Il finto profilo del Comune che non c'è, ma che da più di un anno fa divertire il web a suon di delibere, eventi e atti 'ufficiali', questa volta fa la sua 'battaglia istituzionale' contro l'aeroporto di Empoli.

"In Toscana - si legge sulla pagina facebook - ci sono già tre aeroporti (Pisa e Firenze), perciò è controproducente tenere aperto quello di Empoli. La Lega vorrebbe tenere aperto un inutile aeroporto solo per guadagnare i voti, ma costa oltre 237 milioni di euro ai contribuenti toscani".

Poi le rassicurazioni: "Il nostro sindaco dott. Fabio Buggiani, nel suo piccolo, userà la sua influenza politica per garantire la cassa integrazione ai 450 lavoratori, anche impiegandoli nelle campagne di Bugliano per la raccolta della barbabietola da zucchero".

I brillanti creatori della pagina certamente non hanno scelto il loro soggetto a caso: dietro lo scherzo, infatti, c'è un tema molto dibattuto nella nostra regione, un tema su cui si sta giocando la campagna elettorale di molti dei candidati alla presidenza della Regione. A Bugliano è una tradizione di paese: si ride, ma non si scherza.