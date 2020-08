Il parco Roosevelt di Castelfiorentino si rifà il look

Nell'anno del COVID e della dura ripartenza dopo il lockdown, il parco Roosevelt, la zona a vede gestita dalle associazione: Senza Barriere, Auser, Polisportiva il Giglio, Karibu Arciragazzi e protezione civile PROVIV-Arci, ha deciso di ripartire cercando di dare alla popolazione di Castelfiorentino un luogo tranquillo ed accogliente dopo poter passare pomeriggi e serate tra una bevuta ed attività coinvolgenti e divertenti. Ogni mercoledì e domenica la grande protagonista è la tombola con giovani e meno giovani a sfidarsi nella fortuna dei numeri, non mancano poi eventi e serate a misura un po' di tutte le età, si è conclusa la scorsa settimana la sfida tra giovani barman che ha visto una grande partecipazione e sono in programma un Talent show tutto da scoprire, serate di musica rap, giocolieri ed altro ancora.

Certo, ci dicono in coro le associazioni, non è purtroppo semplice creare eventi con le restrizioni che ci sono a livello nazionale, ma cerchiamo di mettere sul piatto quante più idee possibili che poi vengono valutate nella loro fattibilità. Vorremmo fare tante cose ma come detto le restrizioni ci bloccano molto e su tante idee siamo costretti a fare passi indietro, ma non ci fermiamo perché vogliamo dare quanti più appuntamenti possibili ai nostri concittadini, per passare un estate insieme divertendoci.

Quest'anno tra le prime idee c’è stata quella di dotate il parco di un nuovo simbolo, qualcosa che potesse rappresentare e marcare la zona; sono state molte le idee venute fuori, doveva rappresentare il parco, la socialità, il verde, le persone ed anche la storia del luogo. Con queste idee ci siamo rivo²lti al grafico Lorenzo Cini, design Castellano e membro attivo dell'associazionismo del paese, per elaborare un nuovo logo che potesse rappresentare il valore del nostro parco.

“Le idee erano molte, ci dice Lorenzo Cini, e metterle insieme in un singolo logo non era semplice, ma gli elementi che le associazioni volevano erano ben marcati. Guardando nella storia fotografica di Castello il cancello di entrata era un elemento fortemente distintivo che troviamo nelle vecchie foto in bianco e nero e che non è cambiato molto nel corso degli anni, partendo quindi da un cancello che si apre per mostrare ed accogliere le persone ho aggiunto l'albero che rappresenta il verde ed il parco e la panchina che invita a vivere la zona, a socializzare. Elaborare in un piccolo spazio molte idee non è mai semplice, ma era fondamentale inserire tutte le loro idee all'interno del logo. Il colore arancione rappresenta l'armonia, la creatività e la fiducia in sé stessi e negli altri, tutte caratteristiche che secondo me rappresentano appieno i valori delle 5 associazioni.”

Il logo proposto da Lorenzo ci è subito piaciuto, conteneva tutti gli elementi che avevamo chiesto di inserire e la prima iniziativa con il nuovo logo è stata quella di stampare le maglie per tutti i volontari del parco Roosevelt. Siamo orgogliosi e contenti del nostro nuovo logo che ci accompagnerà nei prossimi anni e nella crescita della nostra zona che immaginiamo sempre più accogliente, inclusiva ed a misura di persona.

Il parco Roosevelt è aperto tutti i giorni dal pomeriggio fino alla sera: una passeggiata, due chiacchiere o magari una bevuta ed uno stuzzichino preparati dai nostri bravi baristi per passare qualche ore in compagnia…vi aspettiamo.