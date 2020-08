Ivan Giusto nuovo Coach delle Giovanili Under 15,16 e 20

Ufficiale l'ingresso nel nostro organigramma tecnico per la stagione 2020/2021 del nuovo coach Ivan Giusto,pontederese di nascita, che vanta diverse esperienze alle spalle.

Inizia, infatti, la sua carriera sportiva nella propria città di origine per poi cominciare ad allargare le proprie esperienze tecniche negli anni in altre città e province toscane come Pisa, Grosseto, Siena e Montecatini, guidando squadre sia giovanili di qualsiasi categoria che prime squadre militanti in serie C, D e Promozione.

Queste le prime parole di coach Ivan Giusto che, nella società di via Lorenzoni, assumerà la guida tecnica dei Roster Under 15, Under 16 e Under 20 :"Sono contento di entrare a far parte della società Pallacanestro Empoli, mi è apparso fin da subito interessante il progetto illustratomi e la realtà di pallacanestro locale che si respira e che si cerca di sviluppare ed incentivare al meglio.Pertanto ho accettato con soddisfazione e grande voglia l'incarico.Non vedo l'ora di scendere sul parquet di gioco per collaborare nel migliore dei modi con tutta la dirigenza e conoscere tutti i ragazzi per iniziare così insieme questa nuova stagione."

Benvenuto nella grande famiglia biancoblù Ivan e buon lavoro!!