Lite in hotel a Firenze, la polizia scopre 360mila euro di banconote false

La polizia ha sequestrato banconote false, circa 360mila euro, nella sala riunioni di un hotel a Firenze, in via Bausi. Gli agenti erano intervenuti per una lite su richiesta del personale. Un italiano e un cinese stavano litigando. Sedata la lite sono state trovate in una valigia le banconote false. I denunciati per i reati di ricettazione e introduzione nello Stato di monete false sarebbero tre. Accertamenti della polizia sono in corso per risalire ai motivi della discussione e sull'utilizzo delle banconote.