Realizza una strada e un manufatto edilizio senza permessi: denunciato a Montaione

I militari carabinieri forestali di Empoli hanno eseguito una serie di accertamenti in Comune di Montaione, in località Bellafonte, congiuntamente a tecnici del Comune in merito alla realizzazione di un tratto di strada poderale di lunghezza di centoventi metri e larghezza media di sei metri. Dalle verifiche sul luogo, il nuovo tracciato era stato realizzato da poco tempo, con scasso, abbattimento ed estirpazione di piante arboree e arbustive in un'area classificabile come “assimilato a bosco” ai sensi della Legge regionale forestale.

Poco distante i militari notavano anche un container posizionato direttamente sul terreno, a cui era stata addossata una tettoia, realizzata con copertura in lamiera e longarine in ferro, infisse direttamente nel terreno. Sia il tracciato stradale che il manufatto sono stati realizzati in assenza di permesso a costruire.

E' stato denunciato all' A.G. per aver compiuto interventi edilizi in area sottoposta a vincolo ambientale e paesistico senza titolo abilitativo (DPR 380/2001) il proprietario dei terreni nonché esecutore materiale delle opere.

E' stata elevata anche sanzione amministrativa per un importo di 480 euro, per trasformazione di area assimilata a bosco, ai sensi della normativa forestale regionale.

Da un punto di vista ambientale, opere di questo tipo possono comportare una modificazione permanente del territorio, con pregiudizio per l’assetto idrogeologico, alle volte già fortemente compromesso.