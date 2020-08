Salvini a Empoli, bagno di folla. Ai manifestanti: "Andate in cantiere a lavorare"

Ha evitato la manifestazione dei centri sociali passando da via Ridolfi e ha incontrato i suoi sostenitori in via del Giglio Matteo Salvini, leader della Lega. La visita di Empoli è stato un evento unico sotto molti aspetti: il primo con così tanta folla dalla fine del lockdown in centro a Empoli e il primo ad aver creato una così grande protesta del mondo della sinistra 'che non ci sta'.

Salvini dopo aver parlato si è concesso il bagno di folla con i suoi sostenitori per i selfie di rito e per circa 10 minuti ha affrontato i temi di spicco della Lega: "Siamo qui con parlare civilmente di lavoro, tasse e Sanità pubblica". Disatteso l'appello del sindaco Barnini per non protestare con manifestazioni in merito all'arrivo a Empoli del leader della Lega. Tutto si è però svolto con tranquillità nonostante la calca, grazie anche al massiccio impiego di tutti i reparti delle forze dell'ordine.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO