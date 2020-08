Serie di rapine a Firenze: molti interventi della polizia. Con pistola porta via 100 euro da albergo

Serie di rapine a Firenze negliu ultimi giorni. La scorsa notte, in un albergo di via Panzani a Firenze, un uomo, armato di revolver, ha minacciato un dipendente facendosi consegnare 100 euro prima di fuggire. L'uomo è stato descritto alla polizia come di carnagione bianca, aveva una mascherina nera con un teschio. In via dei Servi, invece, la polizia ha arrestato due nordafricani che avrebbero aggredito per rapinarlo un marocchino 34enne rima di scappare per l'arrivo della volante. I due sono stati però bloccati e denunciati. Ancora la notte scorsa è toccata ad una 24enne, originaria del Bangladesh, che ha denunciato di essere stata rapinata della bicilcetta in via Gori da due persone descritte come nordafricane. Ieri, infine, la polizia è intervenuta in piazzale Vittorio Veneto per un ivoriano di 33 anni che ha riferito di essere stato rapinato da alcuni connazionali che gli hanno portato via cellulare e orologio. Poco dopo sarebbe avvenuto uno scippo di un telefonino alla fermata della tramvia in piazza Paolo Uccello.