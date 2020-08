Agosto insieme, a Oste arriva il cinema sotto le stelle a ingresso gratuito

La programmazione culturale estiva del Comune di Montemurlo dedica una particolare attenzione alla frazione di Oste e in piazza San Babila arriva il cinema sotto le stelle a ingresso gratuito.

Tre serate, il 13, il 20 e il 27 agosto da trascorrere insieme, nel rispetto delle normative anticontagio, in compagnia dei più bei film della scorsa stagione cinematografica. Titoli adatti a tutti per combattere il caldo attraverso la socializzazione, il divertimento e l'eterna magia del cinema. « Quest'anno avevamo organizzato tantissimi eventi, che avrebbero animato Oste durante tutto il periodo estivo. - spiega l'assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero- Purtroppo, a seguito dell'epidemia da Coronavirus, è saltata tutta la programmazione, ma l'attenzione dell'amministrazione comunale per la frazione di Oste è rimasta immutata. Per tutto il mese di agosto saremo vicini ai cittadini con il cinema all'aperto a ingresso gratuito ma anche con serate musicali e iniziative per bambini come le letture animate del “Plaid in famiglia”».

Come gli scorsi anni la proiezione dei film è organizzata grazie alla speciale "licenza ombrello", con la quale l’amministrazione comunale può contare sui prezzi concorrenziali delle pellicole e garantire così l’ingresso gratuito. La gratuità dell'ingresso però impone l'impossibilità di pubblicizzare i vari titoli in programma, che si potranno consultare nel manifesto affisso all'ingresso dei giardini di San Babila a Oste. Le proiezioni sono curate dall'associazione “Il villaggio del sorriso” di Oste.

L'ingresso è possibile solo su prenotazione, telefonando al numero 3496636360 oppure, solo dopo il 17 agosto , anche scrivendo a promo.cultura@comune. montemurlo.po.it o telefonando allo 0574-558567.Nel rispetto delle misure anticontagio per partecipare alle serate di cinema all'aperto sarà obbligatorio indossare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa