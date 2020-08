Elisa Giunti nuova presidentessa dell'Auser Filo d'Argento Empoli

Nella giornata di oggi, 10 agosto 2020, la storica associazione empolese Auser Filo d'Argento ha eletto come nuova presidente la dott.ssa Elisa Giunti ,che va a sostituire Camilla Cerbone dimissionaria per altro importante incarico circa un mese fa. L'assemblea presieduta dalla presidente dell'Auser Empolese Valdelsa Daniela Tinghi ha accolto all'unanimità la candidatura della dott.ssa Giunti, di professione psicologa , seconda giovane presidente ad aver effettuato il servizio civile in associazione. Durante la riunione tenuta al circolo Arci di Avane la neo-presidente ha ricevuto gli auguri dell'assessore al sociale del Comune di Empoli Valentina Torrini e del segretario empolese di Spi-cgil Silvano Pini. A seguire si è tenuto un pranzo sociale che ha permesso, rispettando le cautele anticoronavirus, a tante persone dell'associazione di ritrovare un momento di socialità e partecipazione.