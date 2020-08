Nuovo polo scolastico in via Sanzio a Empoli: super investimento da 7,7 milioni di euro

Un nuovo polo scolastico nascerà in via Raffaello Sanzio a Empoli, dal valore di 7,7 milioni di euro, di cui ne faranno parte gli istituti Pontormo, Ferraris e Fermi. È partito il bando di gara per la nuova struttura, che rappresenta il più grande investimento per l'edilizia scolastica nell'empolese valdelsa. La notizia è riportata sul quotidiano La Nazione.

Per la realizzazione del polo scolastico empolese, secondo le stime e una volta affidati i lavori, saranno necessari anni. La scuola sorgerà su un'area di 9mila metri quadrati, potrà ospitare un totale di 625 studenti e la superficie calpestabile sarà di 4mila 500 metri quadrati. Due saranno i blocchi principali del polo: uno sarà dedicato alle aule, suddiviso su due piani costituito da 25 classi, 5 laboratori e servizi, e l'altro alla palestra. La nuova struttura comprenderà anche aree verdi e un parcheggio, riqualificando anche tutto il polo scolastico di via Sanzio già esistente.

Il progetto della struttura in realtà era già pronto a fine 2019, ma poiché l'emergenza Coronavirus ha fatto premere il freno alla maggior parte di settori e progetti, anche il nuovo polo scolastico empolese ha rallentato la sua corsa. Adesso però, come continua il quotidiano, l'estate 2020 ha portato alla pubblicazione del bando di gara e le procedure sono ripartite: prossimo passo da attendere è che la gara, indetta dalla Città Metropolitana di Firenze il 22 luglio 2020, venga pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.