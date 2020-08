Fermati con tasso alcolemico oltre due volte superiore: denunciati due giovani

Nello scorso fine settimana i carabinieri di Pontassieve hanno deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza 2 giovani del posto, entrambi controllati lungo la SS 67, di rientro da Firenze. Il primo aveva un tasso alcolico 2 volte superiore ailimiti di legge, l’altra, peraltro neopatentata, ancora più alto. Quest’ultima, che era ormai giunta a poche centinaia di metri da casa,appena scorta la pattuglia, ha anche tentato di eluderne il controllo svoltando in un parcheggio ma la manovra in retromarcia non è sfuggita aimilitari che l’hanno raggiunta e sottoposta agli accertamenti di rito in virtù dell’evidente sintomatologia riscontrata. Per entrambi, oltre alla denuncia, è scattato il ritiro della patente.